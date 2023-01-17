В Сети появилось видео, как утверждается, прилета ракеты по дому в Днепре в субботу, 14 января, в котором погибло 40 человек.

Соответствующие кадры публикуют местные Ttelegram-каналы.

На видео можно заметить вспышку и мощный взрыв в жилых кварталах города.

Напомним, появляются все новые подробности о жертвах обрушения в Днепре многоэтажки. Так, стало известно, что из-за попадания ракеты в жилой дом погибла семья Францевых - 39-летняя Оксана и две ее дочери: тринадцатилетняя Лейла и трехлетняя Михайлина.

Ранее "Страна" публиковала фото погибшей после удара по дому в Днепре 15-летней девочки.

Также мы писали, что мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в результате ракетной атаки по жилому дому в городе полностью разрушены 236 квартир.

Война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны. После массированного удара РФ были снижены лимиты потребления электроэнергии для всех областей. Продолжились отключения света. Самые тяжелые последствия - в Днепре, где продолжают разбирать завалы дома и находить людей. Городской голова Днепра Филатов сказал, что погибших будут десятки и это уже понятно и без отчетов.

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