В Днепре из-под завалов дома утром 17 января извлекли тело ещё одного погибшего ребенка. Таким образом число погибших детей после ракетной атаки 14 января достигло четырех. А в целом жертв - 41.

Об этом сообщает Офис президента.

"Днепр. В 09:46 из-под завалов разрушенного жилого дома на 4 этаже достали тело одного погибшего ребенка. Всего погиб 41 человек (из них 4 ребенка), травмированы 79 человек (из них 16 детей) и спасены 39 лиц (из них 6 детей)", - написал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко у себя в телеграм-канале.

Напомним, британская разведка ранее сообщила, что 14 января РФ ударила по многоэтажке в Днепре неточной ракетой и ложно обвинила украинскую ПВО. На сегодняшний день обломки многоэтажки после ракетного удара разобраны на 90%, 25 жителей дома все еще разыскиваются.

Тем временем война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны. На фронте россияне наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили 15 атак врага. В Днепре продолжался разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара РФ 14 января. В Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Американский Институт изучения войны предположил, что РФ может в ближайшее время попытаться осуществить крупное наступление.

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