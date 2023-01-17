По информации ООН, в Украине с 1 по 15 января 2023 года в результате войны погибли по меньшей мере 104 гражданских.

Об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

В международной организации подсчитали, что с начала года ранения получили не менее 284 гражданских, реальное число жертв может быть гораздо больше.

Подтвержденное количество погибших среди гражданского населения в Украине с момента военного вторжения РФ превысило 7 тысяч гражданских, более 11 тысяч человек получили ранения.

В ООН также отметили, что реальное число погибших значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении.

"Это касается, например, населенных пунктов Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц", – добавляют в организации.

В ООН отмечают, что большинство зафиксированных потерь среди гражданских лиц было вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

Офис генпрокурора сообщал в конце 2022 года, что в Украине с начала войны погибли 450 детей.

Как писала "Страна", в МИД Украины призвали ООН поддержать резолюцию о создании трибунала по военным преступлениям России.

При этом президент Украины Владимир Зеленский хочет лично выступить на Генассамблее ООН накануне годовщины войны.

Война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.