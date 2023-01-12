Украина вынесет на обсуждение в 2023 году проект резолюции Генассамблеи ООН о создании специального трибунала против России.

Об этом заявила в четверг, 12 января, заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джапарова, выступая на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по верховенству права в международных отношениях, пишет "Укринформ".

"Мы призываем все ответственные государства поддержать резолюцию о создании трибунала, которую мы собираемся вынести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи", - сказала она.

Напомним, в середине декабря 2022 года глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что идея Еврокомиссии о создании некоего специализированного международного трибунала по военным преступлениям РФ в Украине не нашла единой поддержки глав МИД стран Европейского союза.

Также мы писали, что Франция объявила о начале работы над созданием спецтрибунала по преступлениям России против Украины.

Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.