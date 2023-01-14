Президент Украины Владимир Зеленский хочет лично выступить на заседании Генеральной Ассамблеи ООН накануне первой годовщины российского вторжения в Украину, если ситуация с безопасностью позволит.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова агентству Associated Press.

Если позволит ситуация "на местах", как выразилась Джапарова, то это будет вторая поездка Зеленского за пределы Украины после начала войны. Первым стал официальный визит в Вашингтон в декабре прошлого года.

Генеральная Ассамблея уже запланировала дебаты на высоком уровне о войне в Украине на 23 февраля, за ними последует министерское заседание Совета Безопасности 24 февраля.

Кроме того, 24 февраля Украина хочет провести в Нью-Йорке "саммит мира" под эгидой генсека ООН.

В России прокомментировали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об идее проведения мирного саммита на площадке ООН, где генсек организации может выступить посредником. Постпред в ООН Дмитрий Полянский напомнил об инициативе Украины исключить Россию из Совбеза организации, а также из самой ООН, где Киев и хочет провести саммит.

Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

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