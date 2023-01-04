Украина хочет, чтобы ООН направила миротворцев на Запорожскую АЭС даже без соглашение с Россией о создании там зоны безопасности.

Об этом заявил глава "Энергоатома" Петр Котин в комментарии Reuters.

"Проблема в том, что нет решения на уровне МАГАТЭ. Процесс не продвигается вперед. Мы бы предложили вывести эту проблему на новый уровень", - сказал он.

Россия может наложить вето на любую резолюцию Совета Безопасности о миротворцах, но Котин сказал, что это повысит осведомленность общественности о действиях Москвы, пишет издание.

"Он сказал, что миротворческие силы станут способом положить конец российскому контролю над ЗАЭС. Однако отсутствие зоны безопасности может усложнить определение границ зоны контроля миссии по поддержанию мира, потенциально подвергая миротворцев опасности", - пишет Reuters.

По словам Котина, на внутреннем заседании в среду официальные лица Украины обсудят, как поднять вопрос о миротворцах в Совете безопасности.

Как писала "Страна", ранее во Франции заявили о соглашении по выводу тяжелого вооружения с территории ЗАЭС, однако в Кремле это опровергали.

Тем временем война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.