Усилить санкции и обсудить ситуацию с УПЦ. Представители Украины и России выступили в ООН
На заседании Совета безопасности ООН выступили представители Украины и России.
Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила следующее:
- Нет законных оснований для присутствия представителя России на месте Советского Союза в Совбезе ООН.
- Происходящее в Бахмуте и Соледаре превосходит все, что мы видели.
- Нужно усилить санкции против России, введя полное эмбарго на нефть и газ и отсоединив банки от мировой системы.
- Украина сделала запрос в ООН о расследовании поставок беспилотников Ираном России.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил:
- "Спецоперация" в Украине закончится, когда ее цели "будут достигнуты военным путем или переговорами".
- Совбез ООН 17 января обсудит ситуацию вокруг Украинской православной церкви.
- Предложение Украины провести "саммит мира" 24 февраля представляет собой "попытку киевских властей понравиться западным странам".
Ранее постпред Китая при ООН заявил, что поставки оружия в Украину только усугубляют конфликт.
А постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сказала, что зерновая сделка на данный момент не обеспечивает нужного объема экспорта из Украины.
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