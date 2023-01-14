Эмине Джапарова. Скриншот

На заседании Совета безопасности ООН выступили представители Украины и России.

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила следующее:

  • Нет законных оснований для присутствия представителя России на месте Советского Союза в Совбезе ООН.
  • Происходящее в Бахмуте и Соледаре превосходит все, что мы видели.
  • Нужно усилить санкции против России, введя полное эмбарго на нефть и газ и отсоединив банки от мировой системы.
  • Украина сделала запрос в ООН о расследовании поставок беспилотников Ираном России.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил:

  • "Спецоперация" в Украине закончится, когда ее цели "будут достигнуты военным путем или переговорами".
  • Совбез ООН 17 января обсудит ситуацию вокруг Украинской православной церкви.
  • Предложение Украины провести "саммит мира" 24 февраля представляет собой "попытку киевских властей понравиться западным странам".

Ранее постпред Китая при ООН заявил, что поставки оружия в Украину только усугубляют конфликт.

А постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сказала, что зерновая сделка на данный момент не обеспечивает нужного объема экспорта из Украины

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.