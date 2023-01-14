Постпред Китая при ООН Лю Цзеи заявил, что поставки оружия в Украину лишь усугубляют конфликт и могут привести к еще большей конфронтации.

Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН.

"Несмотря на слухи о том, что Пекин хочет отдалиться от Москвы, его публичные заявления о войне в Украине не изменились", - прокомментировал заявление дипломата телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что зерновая сделка на данный момент не обеспечивает нужного объема экспорта из Украины.

Война в Украине продолжается уже 324-й день. Мы следим за новостями 13 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 323-го дня войны. В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Идут боевые действия на подходе к Бахмуту, который пытаются окружить российские войска. Накаляется обстановка вокруг Кременной в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.