Совет безопасности ООН начал заседание, посвященное войне в Украине.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что готов помочь в урегулировании конфликта в Украине, а мир не может допустить его продолжения.

А постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что зерновая сделка на данный момент не обеспечивает нужного объема экспорта с Украины.

В начале января анонсировалось, что 12 января на Совбезе ООН обсудят ситуацию в Украине.

Война в Украине продолжается уже 324-й день. Мы следим за новостями 13 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 323-го дня войны. В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Идут боевые действия на подходе к Бахмуту, который пытаются окружить российские войска. Накаляется обстановка вокруг Кременной в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.