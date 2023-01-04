На заседании Совета Безопасности ООН 12 января будут обсуждать ситуацию в Украине.

Об этом заявил Кимихиро Исиканэ - постпред в организации Японии, которая в январе председательствует в Совбезе ООН.

Дипломата попросили уточнить, будут ли поднимать украинский вопрос на министерском заседании по международному миру и безопасности, которое, согласно графику СБ ООН, запланировано на 12 января.

"Несомненно, в ходе этой дискуссии или открытых дебатов будет затронута или будет обсуждаться" война в Украине, ответил Исиканэ, подчеркнув, что обсуждение этого вопроса не ограничится лишь упомянутым заседанием.

Война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 313-го дня войны. В российском тылу возросла активность украинских беспилотников, хотя Киев их не комментирует. Также получила развитие история о прилете по неподконтрольной Украине Макеевке в новогоднюю ночь. Украинская и российская сторона назвали данные по потерям. На востоке продолжаются бои в районе Бахмута в Донецкой и за контроль над трассой Р66 в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.