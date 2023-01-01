Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 30 декабря просил о поддержке со стороны Киева при голосовании на Генассамблее ООН и выражал готовность обсудить оказание военной помощи, однако стороны не достигли договоренности.

Об этом сообщил в субботу американский информационный портал Axios со ссылкой на украинских и израильских должностных лиц.

Комитет по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации ООН 11 ноября одобрил выдвинутую палестинской стороной инициативу об обращении в Международный суд в Гааге за юридическим заключением по вопросу длительной оккупации Западного берега реки Иордан. 98 стран поддержали инициативу, 17 государств высказались против, 52 воздержались.

Генассамблея ООН 30 декабря проголосовала за это обращение в Международный суд в Гааге по палестинскому вопросу. За принятие резолюции высказались представители 87 государств. 26 стран, включая Израиль и США, проголосовали против, еще 53 воздержались.

Как отмечается в материале Axios, премьер Израиля провел телефонный разговор с украинским лидером 30 декабря до голосования Генассамблеи ООН. Нетаньяху "просил Зеленского голосовать против резолюции". По словам источника портала из числа украинских должностных лиц, Киев ранее "отклонил просьбы Израиля выступить против резолюции во время голосования в комитете ООН несколько недель назад из-за отказа Израиля предоставить военную помощь Украине".

Как уточняется в публикации, во время телефонного разговора Зеленский заявил, что "в обмен" на голос Киева против резолюции или на его согласие воздержаться он "хотел бы услышать, как новое правительство Израиля изменило бы свою политику и предоставило Украине системы защиты" от ударов с воздуха с применением ракет и беспилотников.

По словам украинского источника издания, Нетаньяху "не взял на себя каких-либо обязательств, но заявил, что готов обсудить просьбу Зеленского в будущем". Как говорится в материале, Зеленскому не понравился этот ответ, и он не согласился голосовать против резолюции или воздержаться".

"Вместо этого он дал указание украинскому постпреду при ООН не присутствовать на голосовании", - отмечается в статье.

Как сообщил журналистам Axios украинский чиновник, такое решение было принято, чтобы "дать шанс" на укрепление отношений с Нетаньяху в будущем.

Напомним, 29 декабря парламент Израиля высказался за доверие созданному лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху правительству. Нетаньяху вновь стал премьером страны.

А месяцем ранее, 29 ноября, в Израиль прибыла делегация из Украины, чтобы обсудить создание систем предупреждения о ракетных ударах.