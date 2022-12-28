Представитель МИД Эстонии Мярт Вольер считает, что предложение Украины лишить РФ членства в ООН является бесперспективным, так как большинство стран-членов ООН против такого решения.

Об этом сообщает ERR.

"Это было бы возможным в случае, если бы очень большое количество государств думало так же, как Украина, что Россия после распада Советского Союза приобрела этот статус каким-то образом вне процедуры, незаконно, и это следует как-то пересмотреть. Но государств, которые бы считали, что это возможно и необходимо, по сути, нет", - заявил он.

Напомним, что 26 декабря Украина призвала государства-члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из ООН.

Также мы сообщали, что администрация США заявила, что не видит возможности изменить правила ООН и исключить Россию из круга постоянных членов Совета Безопасности всемирной организации.

Мы также писали, что еще в апреле Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека.