Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решил распустить миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке в "ДНР" в июле 2022 года.

Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик на брифинге.

"Генсек ООН решил распустить миссию по установлению фактов инцидента в Еленовке от 29 июля 2022 года на фоне отсутствия условий, необходимых для отправки миссии на место происшествия", - сказал он.

По словам Дюжаррика, как только ООН почувствует, что у нее есть соответствующие гарантии безопасности, группу восстановят.

Также у Гутерреша заявили, что генсек ООН приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной в период Рождества.

Летом "Страна" сообщала об ударе по колонии в Еленовке, из-за которого погибли 53 украинских пленных. Тогда Украина и Россия обвинили друг друга в обстреле.

Так, в Генштабе ВСУ обвинили ЧВК "Вагнер" и российского бизнесмена Евгения Пригожина в убийстве украинских пленных в Еленовке.

А высокопоставленный представитель Пентагона заявил на брифинге, что если удар по СИЗО в Еленовке, где погибли украинские военнопленные, нанес Киев, то это было сделано непреднамеренно.