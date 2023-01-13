Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал "восторженные заявления" в дебатах о поставках основных боевых танков Leopard в Украину.

Об этом сообщает Die Zeit.

По словам Шольца, "необходимость говорить что-то каждые десять минут" не должна приводить к тому, что решения, "относящиеся к войне и миру", просто "вытряхиваются из рук".

Что касается дальнейшей поддержки Украины, Германия "всегда будет действовать в тесной координации с нашими друзьями и союзниками", добавил Шольц.

Ранее Bloomberg сообщил, что власти Германии на следующей неделе примут решение об отправке танков Leopard Украине, и оно, скорее всего, будет положительным.

Напомним, США, Британия и Польша давят на Германию по вопросу предоставления танков Украине, тогда как ФРГ хочет сохранить "особые отношения с Россией". Об этом говорилось в публикации The New York Times.

Также "Страна" рассказывала, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что танков, которые Запад предоставит Украине, будет достаточно для победы на поле боя.

По его словам, передача Киеву первых танков Leopard сдвинет вопрос с мертвой точки, а союзники предоставят Украине все необходимое оружие для победы.