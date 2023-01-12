Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что украинские военные за считанные недели освоят танки Leopard, которые Польша планирует передать нашей стране.

Об этом Данилов сообщил в эфире телемарафона.

"То, что касается наших специалистов в Вооруженных силах, то я уже неоднократно приводил примеры, когда западные партнеры готовили своих специалистов на те или иные виды вооружения, то наши ребята овладеют этим за считанные недели. Потому что мы находимся в непростом положении", - рассказал он.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 января во Львове заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжёлых танков Leopard в рамках международной коалиции.

Также сообщалось, что Франция и Польша пытаются убедить Германию разрешить поставки в Украину танков Leopard.

Между тем, мы писали, что ранее в Бундесвере заявляли, что не планируют поставки Украине танков Leopard.

Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

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