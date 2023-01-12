Данилов рассказал, сколько времени понадобится ВСУ, чтобы обучится управлению танками Leopard
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что украинские военные за считанные недели освоят танки Leopard, которые Польша планирует передать нашей стране.
Об этом Данилов сообщил в эфире телемарафона.
"То, что касается наших специалистов в Вооруженных силах, то я уже неоднократно приводил примеры, когда западные партнеры готовили своих специалистов на те или иные виды вооружения, то наши ребята овладеют этим за считанные недели. Потому что мы находимся в непростом положении", - рассказал он.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 января во Львове заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжёлых танков Leopard в рамках международной коалиции.
Также сообщалось, что Франция и Польша пытаются убедить Германию разрешить поставки в Украину танков Leopard.
Между тем, мы писали, что ранее в Бундесвере заявляли, что не планируют поставки Украине танков Leopard.
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