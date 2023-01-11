Президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 января во Львове заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжёлых танков Leopard в рамках международной коалиции.

Об этом Дуда заявил на брифинге во Львове, видео опубликовано в Twitter.

В танковой роте в странах НАТО 14 танков.

На вооружении Польши находится более 240 танков Leopard.

Lwów | Spotkanie przywódców Trójkąta Lubelskiego. Konferencja prasowa Prezydentów Polski Andrzeja Dudy, Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego i Litwy Gitanasa Nausedy. (Sygnał udostępnia TVP) https://t.co/qQOHixoyb7 January 11, 2023

Напомним, 22 декабря Зеленский по дороге из США встретился с польским президентом Дудой в Жешуве. С ним Зеленский подвел итоги года, обсудил стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году.

После этого издание Politico писало, что Франция и Польша пытаются убедить Германию разрешить поставки в Украину танков Leopard.

Тем временем война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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