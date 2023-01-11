Сегодня, 11 января, президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Украины Владимир Зеленский встретились во Львове. Они подписали совместную декларацию президентов Люблинского треугольника.

Об этом сообщает канцелярия президента Польши в Twitter.

"Львов. Встреча лидеров Люблинского треугольника", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский в среду, 11 января, приехал во Львов и провел там совещание о ситуации на границе с Беларусью. На совещании обсудили обеспечение охраны госграницы и актуальную ситуацию безопасности в северо-западных областях Украины. Также президент Украины и Ермак вместе с мэром Львова Андреем Садовым и губернатором Максимом Козицким почтили память погибших военных.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Словении Наташей Пирц-Мусар. Стороны обсудили оборонное сотрудничество и реализацию украинской формулы мира. Также президент Украины пригласил Наташу Пирц-Мусар приехать в Киев.

Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .