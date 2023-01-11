Президент Украины Владимир Зеленский выступил в видеоформате на вручении кинопремии "Золотой глобус". Там его представил недавно побывавший в Киеве актер и режиссер Шон Пенн.

В своем обращении на церемонии кинопремии Зеленский заявил, что "война в Украине еще не завершилась, но волна меняется и уже очевидно, кто победит".

Он также упомянул о церемонии вручения "Золотых глобусов" в 1940-х до завершения Второй мировой войны. "Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия", - сказал он.

"Нарратив о том, что Россия не решится применить ядерное оружие, Украина распространяет уже давно. Таким образом Киев убеждает Запад, что можно наращивать поставки оружия без оглядки на угрозу глобальной эскалации.

При этом лидеры ведущих стран НАТО говорят о том, что их задача - такой эскалации не допустить", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Ранее мы сообщали, что сказал президент во вчерашнем видеообращении.

Также рассказывали, что весной 2022 года Зеленский выступил на церемонии вручения "Грэмми".

Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

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