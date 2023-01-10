Президент Украины Владимир Зеленский провел во вторник 10 января телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Они обсудили с ним ситуацию на фронте и предстоящий саммит Украина-ЕС, который пройдет в Киеве 3 февраля.

Об этом Владимир Зеленский написал в Twitter.

"Во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем проинформировал его о ситуации на поле боя и насущных нуждах Украины в вооружении. Договорились о совместных усилиях по реализации Формулы Мира. Обсудили ожидания от предстоящего саммита Украина-ЕС", - сообщил Зеленский.

Днем ранее постоянный представитель Швеции при Европейском Союзе Ларс Даниэльссон официально подтвердил проведение саммита Украина-ЕС в Киеве.

Напомним, Украина может получить от Швеции САУ Archer, которые просил Зеленский.

Ранее глава Еврокомиссии созвонилась с Зеленским и заявила, что ЕС будет поддерживать Украину сколько потребуется. Кроме того, глава Еврокомиссии выступила за поставку Украине необходимой военной техники .

Также "Страна" писала, что Еврокомиссия завершает подготовку отчета о том, насколько Киев приблизился к нормам для кандидатов в ЕС.