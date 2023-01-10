Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выступила за поставку Украине немецких танков Leopard и другой тяжелой военной техники.

Об этом она сообщила во вторник, 10 января, на брифинге в Брюсселе.

"Украина должна получить всю необходимую военную технику, которая ей нужна для защиты своей территории и с которой она умеет обращаться", - заявила она.

При этом ранее об отсутствии планов осуществлять поставки танков заявили в немецком бундесвере.

В тоже время канцлер Германии Шольц заявил, что страна не будет "в одностороннем порядке" поставлять тяжёлые танки Украине.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии созвонилась с Зеленским и заявила, что ЕС будет поддерживать Украину сколько потребуется.

Война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

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