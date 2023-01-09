У части западного вооружения, поставляемого Украине, истек срок годности.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью журналу Newsweek.

"У части оборудования просроченный срок годности. Мы шутим, что если хотите его утилизировать, отдайте нам. Мы направим в нужное русло. В нормальное, мирное время никому бы не хотелось, чтобы об этом говорили в таких выражениях. А сейчас почему бы и нет?" – сказал Пристайко.

Также он прокомментировал отказ Запада поставлять некоторые виды вооружений Украине.

"Есть интересные тенденции, чисто политического характера, по задержке такого оружия. Некоторым из стран очень трудно пережить эту эскалацию. Россияне угрожали всем им эскалацией", – сказал посол.

"Консенсуса пока нет. Есть много игроков со своими собственными разными политическими взглядами на то, чем все это закончится. Но дело в том, что эти легкие танки или системы Patriot - это важные вещи", – добавил Пристайко.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал западных партнеров за недостаточную военную помощь Украине. По его словам, "никто не сделал достаточно".

Ранее мы писали, что в апреле прошлого года украинский военный эксперт Сергей Згурец заявлял о том, что советское вооружение, которое передает Украине Запад, может быть давно просроченным, а некоторые боеприпасы могут иметь истекший срок годности.