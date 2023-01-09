Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Словении Наташей Пирц-Мусар. Стороны обсудили оборонное сотрудничество и реализацию украинской формулы мира.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 9 января.

"Провел первый телефонный разговор с новоизбранной президентом Словении Наташей Пирц-Мусар. Обсудил с ней оборонное сотрудничество, пригласил принять участие в реализации формулы мира. Поблагодарил за поддержку европейской интеграции Украины. Пригласил в Киев с визитом", - сообщил Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил 57-летнего лидера Республиканской партии в Палате представителей США Кевина Маккарти с избранием на должность спикера палаты.

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