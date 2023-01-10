Правительство Великобритании еще не приняло окончательного решения о поставках танков в Украину.

Об этом сообщил официальный представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, сообщает Reuters.

"На данном этапе мы не приняли никаких окончательных решений по предоставлению танков... Пока решение не принято, мы не будем предполагать, что может быть отправлено Украине, а что - нет", - сказал спикер.

В понедельник СМИ сообщали, что в Британии уже несколько недель обсуждают передачу Украине около 10 танков Challenger 2. Такой шаг может побудить и остальные западные страны передать Украине танки следом за Лондоном, сообщал Sky News.

Кроме того, мы сообщали, что Британия передала Украине новую партию ракет Brimstone-2.

Война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что значит для Украины эпопея с избранием спикера палаты Конгресса.