Грузия не передаст Украине ЗРК "Бук", которые наша страна попросила отдать, так как в 2007-м году купила их, а не получила безвозмездно.

Об этом сообщили в Минобороны Грузии.

"Мы хотели бы ответить на т. н. ложную информацию, распространенную экспертами или отдельными СМИ о том, что Украина бесплатно передала Грузии комплексы ПВО "Бук". Это не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.

Там заявили, что систему "Бук" в 2007 году Грузия получила в рамках многомиллионной закупки.

"Это было сделано по секретному соглашению, поэтому не можем обнародовать более подробную информацию", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил об отказе грузинских властей вернуть эти системы.

Запрос мог быть связан с поставками Украине ракет RIM-7 Sea Sparrow, которые можно интегрировать в системы советского образца.

RIM-7 Sea Sparrow – американская управляемая ракета класса "корабль-воздух" с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения.

Подробнее об этих ракетах "Страна" писала в отдельном материале.

Война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

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