Украина просила Грузию вернуть переданные ей в 2008 году комплексы "Бук", но грузинские власти отказали.

Об этом написал в колонке для "Европейской правды" временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

Запрос мог быть связан с поставками Украине ракет RIM-7 Sea Sparrow, которые можно интегрировать в системы советского образца.

RIM-7 Sea Sparrow – американская управляемая ракета класса "корабль-воздух" с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Подробнее об этих ракетах "Страна" рассказывала ранее.

Напомним, ранее США выделили Украине крупнейший в истории пакет военной помощи на три миллиарда долларов. США в рамках нового пакета помощи впервые предоставят Украине 18 155-мм самоходных гаубиц. Также списке значатся зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow.

Тем временем война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.