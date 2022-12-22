Зеленский по дороге из США встретился с польским президентом Дудой. Видео
Возвращаясь домой из США, президент Украины Владимир Зеленский посетил Польшу, где встретился с ее лидером Анджеем Дудой.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
"Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году", - сообщил Зеленский.
Напомним, во время визита в США президент Украины провел отдельную встречу с лидерами демократов и республиканцев в Конгрессе.
По данным западных СМИ, Зеленский и Байден расходятся во мнениях о военных потребностях и перспективах войны.
Ранее мы писали, что во время выступления в Конгрессе США президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2023 год станет решающим в войне.
Война в Украине продолжается уже 302-й день. "Страна" следит за новостями 22 декабря в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 301-го дня войны. Зеленский впервые с 24 февраля совершил зарубежную поездку - он поехал в США, где поговорил с Байденом и выступил в Конгрессе. Путин и военное руководство России выступили на коллегии минобороны. Шойгу заявил, что продолжение войны до "выполнения целей" - приоритетная задача РФ на 2023 год. Британская разведка сообщила, что за последнюю неделю россияне продвинулись на восточной окраине Бахмута.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, почему в Украине критикуют закон об ужесточении ответственности военных.