Возвращаясь домой из США, президент Украины Владимир Зеленский посетил Польшу, где встретился с ее лидером Анджеем Дудой.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

"Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году", - сообщил Зеленский.

Напомним, во время визита в США президент Украины провел отдельную встречу с лидерами демократов и республиканцев в Конгрессе.

По данным западных СМИ, Зеленский и Байден расходятся во мнениях о военных потребностях и перспективах войны.

Ранее мы писали, что во время выступления в Конгрессе США президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2023 год станет решающим в войне.

Война в Украине продолжается уже 302-й день. "Страна" следит за новостями 22 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 301-го дня войны. Зеленский впервые с 24 февраля совершил зарубежную поездку - он поехал в США, где поговорил с Байденом и выступил в Конгрессе. Путин и военное руководство России выступили на коллегии минобороны. Шойгу заявил, что продолжение войны до "выполнения целей" - приоритетная задача РФ на 2023 год. Британская разведка сообщила, что за последнюю неделю россияне продвинулись на восточной окраине Бахмута.

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