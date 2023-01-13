США, Британия и Польша давят на Германию по вопросу предоставления танков, тогда как ФРГ хочет сохранить "особые отношения с Россией".

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

В администрации Байдена анонимно сообщили изданию, что дискуссии между Берлином и Вашингтоном "очень активные". Немцы не хотят первыми открывать поставки боевых танков для Украины. Они считают, что позиция США отражает нежелание Штатов предоставлять Украине свои танки, и что "всего одного Абрамса из Вашингтона будет достаточно, чтобы Шольц мог действовать".

"Пока сторонники отправки танков сосредоточены на том, чтобы какая-то страна сделала первый шаг", - говорится в материале.

По мнению немецкого эксперта по внешней политике Норберта Реттгена, Шольц предоставит "Леопарды" под давлением союзников, как ранее согласился на поставку гаубиц и "Гепардов". Но если он сделает этот шаг первым, то не сможет сохранить "особые отношения" с Россией.

"Шольц и его партия хотят сохранить отношения с Россией и с Путиным на будущее и думают, что если он даст Украине лучшее, что есть у Германии, Россия воспримет это как разрыв особых отношений. Но давление со стороны союзников становится слишком сильным", - сказал Реттген.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек поддержал отправку танков Leopard Украине. В то время как правящая социал-демократическая партия Германии настроена по этому поводу гораздо скептичнее.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, когда объявят о поставках Украине танков "Леопард".

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, сколько времени понадобится ВСУ, чтобы обучиться управлению танками Leopard.

Напомним, Финляндия может передать Украине часть своих танков Leopard при одном условии.