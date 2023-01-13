В нидерландский порт Влиссингена в среду, 11 января, прибыло большое количество американских танков и военных транспортных средств, предназначенных для отправки в Польшу и Литву для усиления восточного фланга НАТО.

Об этом сообщил полковник Роберт Келлам, управляющий операцией с американской стороны, пишет Reuters.

По его словам, в порт прибыли около 1250 единиц военной техники.

Среди вооружений – танки М-1 Abrams и боевые машины Bradley из состава 2-й бригадной тактической группы 1-й кавалерийской дивизии из Форт-Худа, штат Техас.

Ранее Белый дом заявлял, что дополнительные силы США останутся в Польше, отвечая за безопасность восточного фланга НАТО.

А президент Румынии требовал от НАТО разместить еще больше сил и техники на восточном фланге альянса.

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