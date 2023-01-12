Анкара не пойдет ни на какие уступки для вступления Швеции в НАТО.

Об этом заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Швеция должна сдержать обещания, которые она дала в Мадриде, для вступления в НАТО, членом которой Турция является 70 лет. Не стоит ожидать, что Турция пойдет на какие-то уступки по этому поводу", - сказал Алтун.

Кроме того, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в своем Twitter прокомментировал акцию, состоявшуюся накануне в Стокгольме, в поддержку Рабочей партии Курдистана, признанной в Анкаре террористической.

“Мы снова открыто говорим: продвижение процесса принятия страны в НАТО невозможно, пока не будет положен конец деятельности террористических организаций. Мы самым резким образом осуждаем эти гнусные действия против нашего президента в Стокгольме. Мы передали нашу реакцию и наши ожидания шведским властям. Принятие конкретных мер против таких акций – это требование закона и взятых обязательств перед нами”, – заявил Калын.

Напомним, что Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить поддержку курдов и выдать их активистов Анкаре.

Ранее мы писали, что президент Турции Эрдоган выдвинул 10 условий Швеции и Финляндии для снятия вето на их вступление в НАТО.