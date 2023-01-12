Финляндия может передать Украине часть своих танков Leopard при одном условии
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что передаст Украине танки Leopard, но при определенных условиях.
Об этом сообщает Yle.
"Если будет создан совместный европейский проект по оказанию помощи Украине, то потребуется и вклад Финляндии", - заявил он.
Ниинистё отметил, что количество переданной бронетехники не может быть большим, поскольку Финляндия граничит с Россией и ещё не является государством-членом НАТО.
Напомним, мы писали, что правительство Финляндии готовит очередной, уже двенадцатый пакет военной помощи Украине, который должен быть утвержден в ближайшие недели.
Также мы рассказали, что министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек высказался за то, чтобы ФРГ дала разрешение на поставки Украине танков Leopard из Польши.
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