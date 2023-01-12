Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что передаст Украине танки Leopard, но при определенных условиях.

Об этом сообщает Yle.

"Если будет создан совместный европейский проект по оказанию помощи Украине, то потребуется и вклад Финляндии", - заявил он.

Ниинистё отметил, что количество переданной бронетехники не может быть большим, поскольку Финляндия граничит с Россией и ещё не является государством-членом НАТО.

Напомним, мы писали, что правительство Финляндии готовит очередной, уже двенадцатый пакет военной помощи Украине, который должен быть утвержден в ближайшие недели.

Также мы рассказали, что министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек высказался за то, чтобы ФРГ дала разрешение на поставки Украине танков Leopard из Польши.

Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

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