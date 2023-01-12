Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек высказался за то, чтобы ФРГ дала разрешение на поставки Украине танков Leopard из Польши.

Об этом пишет Die Welt.

"Есть разница между принятием решения в отношении себя и препятствованием принятию решения другими. И, соответственно, Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решение о поддержке Украины, независимо от того, какое решение примет Германия", - заявил он.

Отметим, что страны, которые хотят передать танки Leopard Украине должны на это получить согласие Германии как у страны-производителя. Из комментария следует, что такого согласия Германия ещё не дала, хотя сам Хабек лично "за".

Он и ранее высказывался о необходимости поставлять танки Украине. В то время как правящая социал-демократическая партия Германии настроена по этому поводу гораздо скептичнее.

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