Танков, которые Запад предоставит Украине, будет достаточно для победы на поле боя. Передача Киеву первых танков Leopard сдвинет вопрос с мертвой точки, а союзники предоставят Украине все необходимое оружие для победы.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Настало время, когда мы начнем их получать. Затем все партнеры, я уверен, будут подключаться к этому процессу, и танков будет достаточно, чтобы победить врага на поле боя. Будет техника, будет оружие и наступление, мы выгоним россиян со всех территорий, несмотря на заявления некоторых зарубежных деятелей о том, что нужно взять паузу и начать переговоры", - отметил Данилов.

Ранее Данилов рассказывал, сколько времени понадобится ВСУ, чтобы обучиться управлению танками Leopard.

Он также заявил, что ближайшие месяцы войны будут решающими в войне и Россия будет идти ва-банк.

Тем временем война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.