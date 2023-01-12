Возможное решение Великобритании начать поставки Украине своих танков Challenger 2 является "головной болью" канцлера ФРГ Олафа Шольца, однако не изменит позиции Германии, которая пока не готова поставлять свои "Леопарды".

Об этом пишет Politico.

"Сейчас ситуация не изменилась из-за шага, о котором объявило британское правительство", — заявил пресс-секретарь канцлера Штеффен Хебестрайт.

Издание пишет, что Берлин в этом вопросе больше ориентирован на США, которые пока также не санкционировали поставки танков.

Два немецких источника отметили, что позиция Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена, с которым он тесно координировал свои действия, когда принимал решение о передаче Украине немецких БМП Marder.

Сам Шольц также заявил, что отправка танков Украине должна обсуждаться "вместе с друзьями и союзниками, и особенно с трансатлантическим партнером, с Соединенными Штатами Америки".

Также Politico отмечает, что объявленное накануне решение Польши передать Украине немецкие танки Leopard со своих складов еще должно быть одобрено Берлином.

Ранее генсек НАТО не исключил возможность поставок Украине тяжелых танков.

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