Пентагон поддерживает решение союзников США предоставить Украине западные танки.

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер на брифинге.

"Когда речь идет о танках, противовоздушной обороне или об артиллерии - все это мы продолжаем тщательно обсуждать с нашими союзниками и партнерами. Как вам известно, на следующей неделе состоится заседание контактной группы по вопросам Украины, и я ожидаю, что там это тоже будут обсуждать", - отметил он.

На вопрос о позиции Минобороны США относительно поставок Украине танков Райдер ответил, что в американском ведомстве "абсолютно поддерживают все оборонительные средства, которые могут предоставить Украине наши международные союзники и партнеры, в частности танки".

"Опять-таки, в этот расчет входят способность осуществить обучение этим средствам, их поддержка в рабочем состоянии. Это часть любой дискуссии независимо от того, идет речь о США или о наших партнерах. И мы поддерживаем предоставление Украине любых средств, которые дадут ей преимущество на поле боя", - подчеркнул представитель Пентагона.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна передаст Украине танки, но при определенных условиях.

А до этого стало известно, что Польша передаст Украине роту танков в рамках международной коалиции.