Минобороны Германии еще не приняло решение по поставкам в Украину танков Leopard-2, но известно, что БМП Marder будут поставлены до конца квартала.

Об этом заявила глава военного ведомства Кристина Ламбрехт на пресс-конференции.

"Мы позаботимся о том, чтобы до конца первого квартала 40 Marder и подготовленных для их использования украинских военных отправились в Украину", – сказала она.

Комментируя вопрос поставки танков, Ламбрехт заявила, что Германия не намерена делать односторонних шагов в вопросах поставок оружия Киеву.

Напомним, сегодня министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек высказался за то, чтобы ФРГ дала разрешение на поставки Украине танков Leopard из Польши.

Правящая социал-демократическая партия Германии настроена по этому поводу скептичнее.

По данным Spiegel, Германия лихорадочно ищет, где взять БМП Marder для Украины.

При этом секретарь СНБО уже заявил, что танков, которые Запад предоставит Украине, будет достаточно для победы на поле боя.

Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.