На правительственном портале зарегистрирована петиция с призывом не запрещать Украинскую православную церковь.

Сбор подписей под ней начался 13 января.

Ее автор напомнила, что Владимир Зеленский 1 декабря 2022 года в своем вечернем видеообращении объявил о внесении на рассмотрение Верховной Рады законопроекта, который делал бы невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в стране-агрессоре.

"То есть имеется в виду, что если Украинская православная церковь является такой религиозной организацией, то с помощью новой законодательной базы будет невозможна ее деятельность в Украине", - сделала вывод автор петиции.

От имени прихожан УПЦ она заявила:

нет никакой другой земной Родины, кроме Украины, и верующие не посягали даже на мысли на изменение ее территориальных границ;

они не работали никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в коей мере в интересах любого другого государства, и тем более государства-агрессора;

они полностью осуждают нападение РФ на наше государство в 2014 году с последующей аннексией Крыма, а также полномасштабное вторжение 24 февраля;

с болью узнают о случаях сотрудничества отдельных священнослужителей и прихожан УПЦ с оккупационной властью и никогда не поддержат их.

Автор в извиняющемся тоне призвала Кабмин учесть позицию таких верующих, как она.

"Однако считаем невозможным возлагать преступления отдельных граждан на весь разветвленный институт, которым является Украинская православная церковь, и на этом основании прибегать к его юридическому запрету. Да, УПЦ объединяет людей с разными взглядами, но в большинстве своем мы все желаем победы нашей стране в этой войне и восстановления ее территориальной целостности. Ради этого верующие УПЦ воюют в Вооруженных силах Украины, работают каждый на своем месте, волонтерят и донатят на ВСУ", - отметила она.

Также она напомнила, что Конституция Украины гарантирует всем гражданам свободу совести и вероисповедания.

Пока петиция набрала 681 голос из необходимых 25 000.

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