Нарастание напряженности в отношениях между властью и Украинской Православной Церковью продолжается.

По всей видимости, одной из самых горячих точек проявления этого противостояния станет в ближайшее время Киево-Печерская Лавра.

Как сообщала "Страна", в главной храме Лавры Успенском соборе, расположенном на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника (т.н. Верхняя Лавра) провел рождественское богослужение глава Православной Церкви Украины (ПЦУ) Епифаний.

Допуск, очевидно, дали по согласию с властями. И они же ранее отказали УПЦ в продлении аренды после 1 января и этого собора, и находящейся неподалеку Трапезной церкви.

В то же время УПЦ продолжает арендовать Нижнюю Лавру, где находится, собственно, штаб-квартира митрополита Киевского Онуфрия. И вот, похоже, следующим шагом власти может стать попытка разорвать и эту аренду, чтоб, таким образом полностью вытеснить УПЦ из Лавры.

Такие выводы можно сделать из последних заявлений представителей власти.

Как в реальности будут развиваться события - в материале "Страны".

ПЦУ дали добро

Мы сообщали, что, несмотря на протесты УПЦ, власти позволила ПЦУ служить на Рождество в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. На службе были замечены, например, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Одно это показало, что появление ПЦУ в Лавре было одобрено на уровне высшего политического руководства страны и было частью государственной политики..

О Лавре упомянул в своем вечернем послании 7 января и президент Владимир Зеленский.

"Очень важно, что в Лавре сегодня прозвучала и еще будет звучать искренняя молитва за Украину. И что никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре. Украинская независимость должна быть крепкой во всех ее элементах. И будет такой", - заявил, в частности, Зеленский.

При этом ПЦУ уже зарегистрировала устав "Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", то есть юридического лица в своей структуре, правда, по адресу своего же Феодосиевского монастыря, расположенного в стороне от Лавры. В ПЦУ в принципе прямо говорят о своих претензиях на весь Лаврский комплекс и на Успенский собор, в частности. Епифаний в своем обращении на Рождество прямо призвал братию монастыря Лавы (он находится в Нижней Лавре) переходить в ПЦУ.

Однако до 1 февраля еще продолжается государственная проверка условий аренды УПЦ храмов на территории Верхней Лавры, начатая по решению Совета по национальной безопасности и обороне. По идее до этого срока решений о передаче конкретно Успенского собора и Трапезной церкви в новые руки быть не должно.

Нужна вся Лавра

Что касается Нижней Лавры, которая сейчас находится у УПЦ в бессрочной аренде, то ее, как заявил глава комитета Рады по вопросам гуманитарной политики Никита Потураев, "ожидает сегодняшняя судьба Успенского собора".

Это можно понимать, что аренду, которую Потураев назвал "беспрецедентной и позорной", тем или иным способом могут прервать.

"У нас есть основания ставить им (УПЦ - Ред.) вопрос о том, что все эти годы там происходило. И стройки, и перестройки", - отметил Потураев.

Госслужба этнополитики и свободы совести Виктором Еленским "будет работать в соответствующем направлении", - отметил народный депутат.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, отвечая на вопрос BBC Украина о будущем Лавры, высказался более осторожно, но в принципе дал понять, что условия аренды Ниже Лавры государство может пересмотреть со всеми вытекающими последствиями: "Ситуация, которая складывается вокруг УПЦ МП, требует серьезного пересмотра [принципа] использования храмов, подавляющее большинство из которых принадлежат государству, и дальнейшей дискуссии по их использованию".

Эта дискуссия, по его словам, может начаться только после окончания проверки (то есть, после 1 февраля).

В УПЦ уже ответили предостережениями на призывы Потураева.

"Меня удивляет, как люди, облеченные властью, дерзко заявляют, что решат судьбу Лавры. Ведь ни один человек на земле не знает о своей личной судьбе даже того, что с нами произойдет уже завтра. О Лавре многие старцы предсказывали, что перед кончиной мира и Апокалипсисом произойдет осквернение ее святынь. Верующим людям хорошо известны эти предсказания святых людей",- заявил "Стране" Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент.

Общий церковный знаменатель

Как бы то ни было заявления власти в отношении УПЦ в связи с арендой храмов в Лавре показательные.

"Они свидетельствуют, что кризис в отношениях между властью и УПЦ усугубляется. Об этом говорят не только действия по Лавре, но и санкции СНБО в отношении 12 иерархов УПЦ, не все из которых находились на оккупированной территории. Очевидно, что власть сформировала ряд требований к Церкви, в том числе - об отказе о каких-либо канонических связей с Русской православной церковью, причем публичном, а также о смене части высшего духовенства Церкви, с которыми, похоже, сама власть не может найти понимания. Причем это давление осуществляется не в попытке "решить вопрос Лавры". Цель этих процессов - трансформация УПЦ и в каноническом, и управленческом, и политическом. В последнем случае это означает, что Церковь должна быть, скажем так, более чувствительна к глобальным политическим переменам в стране. И то, что после непродления аренды храмов Верхней Лавры их не передали сразу ПЦУ показывает, что вопрос был не в них", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

Он считает, что в ОП замахнулись на создание общенациональной православной Церкви, которая должна быть лояльной и встроенной в политическую структуру общества. По его мнению, построить такую Церковь на базе ПЦУ не получится, потому что она недостаточно мощная и на нее еще сильно влияние Петра Порошенко, серьезного политического конкурента Зеленского. А УПЦ "до сих пор недостаточно лояльна".

"На самом деле сейчас "работают" и с ПЦУ, откуда выдавливают Порошенко - он в последнее время редко присутствует на богослужениях ПЦУ, к созданию которой он приложил руку, и с УПЦ, в которой пытаются минимизировать влияние тех команд, которые пытаются сохранить независимость в отношениях с властью. ПЦУ же сейчас используется как таран против УПЦ. Когда необходимость в этом исчерпается, ее присоединят к УПЦ, потому что у той более мощная структура", - полагает Бортник.

Однако у власти есть большая проблема. УПЦ, как утверждает эксперт, "на грани раскола".

"Часть иерархов готова к такому конкордату, они и так лояльны к украинскому государству, и участвуют в политических процессах. Другая часть считает, что Церковь вообще должна быть дистанцирована от политики. Третьи настроены враждебно к команде Зеленского или вообще настроены пророссийски. Такое разделение может привести к тому, что УПЦ распадется на несколько частей. Часть ее структур будут функционировать на захваченных россиянами территориях, войдя напрямую в РПЦ. А на оставшейся территории УПЦ может расколоться на тех, кто согласится на условия власти и на тех, кто будет пытаться сохранять самостоятельность. Поэтому власти будут продолжаться давление, что сделать влияние первой группы больше, чем второй", - говорит Бортник.

Собеседник, вхожий в круг крупных меценатов УПЦ, ожидает в ближайшее время появление нового списка из якобы 40 иерархов и видных священников, нелояльных к власти, которым будет предложено покинуть пределы Украины. "Это будет эдакий аналог "философского парохода" (знаменитая высылка большевиками в 1920-х видных представителей интеллигенции из России - Ред.). Якобы предложат выбор: или такой вариант, или пойдут в "обменный фонд" для передачи России", - утверждает источник.

В целом он считает, что кампания против УПЦ будет активизирована и продлится до Пасхи, когда будет объявлено о отборе у Церкви не только нижней части Киево-Печерской Лавры, но и Почаевской и Святогорской Лавр.

На вопрос какая на все это будет реакция Церкви источник сказал, что многочисленные санкции, уголовные дела и ситуация с Лаврой после очевидной политики УПЦ по отмежеванию от РПЦ "привели в растерянность" ту часть иерархов, которые более всего ратовали за такой курс (а его поддержали далеко не все).

Тем не менее, он не ждет в целом от УПЦ на уровне руководства призывов к открытому неповиновению властям и, тем более, к силовому противостоянию, но при этом будет усиливаться консолидация и влияние внутри УПЦ той части Церкви, которая выступает за сохранение дистанции от власти.

"Открытого большого бунта я не жду, но сопротивление на местном уровне возможно. Готовые пострадать за веру могут найтись. Готовые уйти в катакомбы тоже. Причем готовность к этому все в большей степени есть и в руководстве Церкви", - говорит источник.

Источник близкий к Офису президента не подтвердил "Стране" планы по высылки из Украины десятков иерархов УПЦ. По его словам, во власти по-прежнему нет единого мнения относительно стратегии в отношении УПЦ.

"Часть считает, что нужно давить и дальше, пока УПЦ не объединится с ПЦУ в единую структуру на тех или иных условиях. Другие - задаются вопросом - а зачем это все, если УПЦ и сейчас в целом полностью лояльна, осуждает и агрессию России, и политику Кирилла и публично отмежевалась от РПЦ. Поэтому те действия, которые совершаются сейчас имеют, скорее информационно-символический характер. Сейчас главная цель - показать, что власть успешно борется с внутренним врагом, что тем более важно в условиях, когда пока нет новостей о больших успехах на фронте. И отсутствие видимого сопротивления со стороны УПЦ по той же Лавре вдохновляет двигаться дальше в том же направлении. Поэтому по Нижней Лавре и по Почаевской Лавре я не исключаю, что будут предприняты аналогичные действия. Но тут есть риск, что в какой-то момент сопротивление все-таки начнется. И это может внести элемент дестабилизации во внутреннюю жизнь Украины. Такой риск осознается, поэтому движение идет шаг за шагом с замером реакции", - говорит источник.