В Днепре под завалами разрушенного российской ракетой дома продолжают находить тела погибших. Количество жертв увеличилось до 44 человек.

Об этом 17 января написал мэр Днепра Борис Филатов у себя в Facebook.

"Я тут. Уже 44 погибших", - написал он.

Чуть ранее из-под завалов дома извлекли тело погибшего ребенка. Таким образом число погибших детей после ракетной атаки 14 января достигло четырех.

Напомним, британская разведка ранее сообщила, что 14 января РФ ударила по многоэтажке в Днепре неточной ракетой и ложно обвинила украинскую ПВО.

Тем временем война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны. На фронте россияне наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили 15 атак врага. В Днепре продолжался разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара РФ 14 января. В Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Американский Институт изучения войны предположил, что РФ может в ближайшее время попытаться осуществить крупное наступление.

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