В Днепре число погибших во время атаки россиян по многоэтажке увеличилось до 45 человек, среди них 6 детей. Еще 75 человек получили ранения.

Об этом 17 января написал мэр Днепра Борис Филатов у себя в Telegram.

"Цветы в память о невинных жизнях, которые забрали россияне, принесли в разбитый дом вместе со спасателями, полицейскими, волонтерами Днепра.

По уточненной информации, российская ракета убила 45 человек, в том числе 6 детей", - пишет Филатов.

На данный момент, в Днепре после завершения поисково-спасательной операции на месте удара РФ по многоэтажке тела 15 погибших остаются неидентифицированными. Без вести пропавшими остаются 20 человек, из них четверо – дети.

Напомним, Служба безопасности Украины установила личности российских военных, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре.

Также ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре 236 квартир полностью разрушены.

Кроме того, мы писали, что появилось фото погибшей после удара по дому в Днепре 15-летней девочки.

Война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.