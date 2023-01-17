В Днепре после завершения поисково-спасательной операции на месте удара РФ по многоэтажке тела 15 погибших остаются неидентифицированными.

Без вести пропавшими остаются 20 человек, из них четверо – дети.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Пятеро детей остались сиротами. Трех из них будут опекать родственники. Два ребенка – на попечении государства, поскольку не имеют близких, которые могли бы о них позаботиться.

39 человек спасены, из них 6 детей

44 человека погибли, из которых 5 детей

79 человек травмированы, среди них 16 детей

всего с заявлениями в полицию обратилось 487 потерпевших

На месте трагедии продолжают работать антимародерные группы. Обеспечена охрана подъездов для недопущения краж имущества из покинутых квартир.

Как писала "Страна", Служба безопасности Украины установила личности российских военных, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре.

Напомним, генсек ООН осудил ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре. По словам Антониу Гутерриша, нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право.