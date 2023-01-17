Городской совет Днепра выплатит пострадавшим от ракетного удара по многоэтажке компенсации до миллиона гривен.

Об этом говорится на сайте горсовета.

"В Днепре по поручению мэра Бориса Филатова на жилмассиве Победа у дома, куда в субботу попала российская ракета, развернут дополнительный штаб, где пострадавшим будут помогать с восстановлением документов и оформлением заявок на получение денежной помощи.

Сейчас такой штаб работает также в администрации Соборного района (ежедневно с 08:00 до 20:00. Телефон: 068 557 34 19)", - говорится в сообщении.

Филатов подчеркнул, что чиновников, которые не могут организовать поддержку людей, ждет наказание.

Также он отметил, что в горсовете Днепра есть программа по возмещению ущерба тем людям, которые потеряли жилье в результате ракетных ударов. Максимальная сумма выплаты – 1 миллион гривен.

"Нужно разобраться с документами. Потому что каждая семья, каждая квартира – это отдельная история. Есть предварительная договоренность с военной администрацией, что они также выделят дополнительные средства на возмещение. Думаю, мы объединим наши усилия в том числе и с бизнесом. Максимальную помощь, которую только возможно, мы предоставим людям", – заверил городской глава Днепра.

Механизм для возмещения разрушенного из-за обстрелов жилья днепрянам горсовет утвердил еще в октябре 2022 года. За разрушенное жилье были предусмотрены компенсации до 500 тысяч гривен. На сессии 25 января в него будут внесены изменения, чтобы увеличить максимальный размер компенсаций до миллиона гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что число погибших в Днепре увеличилось до 45 человек, среди них шестеро детей.

Также мы писали, что тела 15 погибших остаются неидентифицированными.