Лишившиеся жилья из-за ракетного удара по Днепру получат компенсацию до миллиона гривен
Городской совет Днепра выплатит пострадавшим от ракетного удара по многоэтажке компенсации до миллиона гривен.
Об этом говорится на сайте горсовета.
"В Днепре по поручению мэра Бориса Филатова на жилмассиве Победа у дома, куда в субботу попала российская ракета, развернут дополнительный штаб, где пострадавшим будут помогать с восстановлением документов и оформлением заявок на получение денежной помощи.
Сейчас такой штаб работает также в администрации Соборного района (ежедневно с 08:00 до 20:00. Телефон: 068 557 34 19)", - говорится в сообщении.
Филатов подчеркнул, что чиновников, которые не могут организовать поддержку людей, ждет наказание.
Также он отметил, что в горсовете Днепра есть программа по возмещению ущерба тем людям, которые потеряли жилье в результате ракетных ударов. Максимальная сумма выплаты – 1 миллион гривен.
"Нужно разобраться с документами. Потому что каждая семья, каждая квартира – это отдельная история. Есть предварительная договоренность с военной администрацией, что они также выделят дополнительные средства на возмещение. Думаю, мы объединим наши усилия в том числе и с бизнесом. Максимальную помощь, которую только возможно, мы предоставим людям", – заверил городской глава Днепра.
Механизм для возмещения разрушенного из-за обстрелов жилья днепрянам горсовет утвердил еще в октябре 2022 года. За разрушенное жилье были предусмотрены компенсации до 500 тысяч гривен. На сессии 25 января в него будут внесены изменения, чтобы увеличить максимальный размер компенсаций до миллиона гривен.
Ранее "Страна" сообщала, что число погибших в Днепре увеличилось до 45 человек, среди них шестеро детей.
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