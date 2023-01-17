В Херсоне обстрел повредил редакцию издания и объект критической инфраструктуры
В Херсоне сегодня ракетный удар уничтожил редакцию местной "Дебют-газеты". Как сообщили в НСЖУ, удар был совершен в день рождения главного редактора издания Виктории Новицкой.
Газета не работала с начала вторжения, люди не пострадали, но уничтожено имущество газеты.
Кроме того, в Херсонской ОВА сообщают, что пострадало также предприятие критической инфраструктуры. Удар был нанесен по коммунальному предприятию в 11:00, повреждена машинный и актовый залы, кислородная станция, обошлось без пострадавших.
Это был уже второй удар по предприятию, сообщили в ОВА.
Как писала "Страна", 15 января в Херсоне в результате обстрела под удар попало представительство Красного Креста, возник сильный пожар.
Ранее мы писали, что на днях россияне обстреляли перинатальный центр в Херсоне, в здании вспыхнул пожар.
Война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны. На фронте россияне наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили 15 атак врага. В Днепре продолжался разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара РФ 14 января. В Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Американский Институт изучения войны предположил, что РФ может в ближайшее время попытаться осуществить крупное наступление.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.