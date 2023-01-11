Сегодня, 11 января, российские военные атаковали перинатальный центр в Херсоне. В результате вспыхнул пожар. Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, работники центра, пациентки и дети живы и невредимы.

По данным Минздрава, в результате обстрела пострадало здание Херсонского городского перинатального центра 2 уровня им. Клименко.

Напомним, накануне войска РФ обстреляли Херсон, зафиксировано попадание по образовательному учреждению.

9 января россияне ударили по предприятию критической инфраструктуры Херсона и разрушили электроподстанцию.

Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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