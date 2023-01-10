В Херсоне жителям повреждённых домов помогают заделывать выбитые окна.

Херсонская администрация публикует видео, как заделывают окна в доме, который сильно пострадал после сегодняшнего обстрела.

От прилета во дворе образовалась огромная воронка и выбило все окна. Ранен один человек.

Окна заделывают плитами ДСП. Занимаются этим, в частности, сотрудники аварийно-спасательной службы и ГосЧС.

Ранее мы сообщали, что после сегодняшнего обстрела Херсона есть раненый и зафиксировано попадание по образовательному учреждению.

А вчера россияне ударили по предприятию критической инфраструктуры Херсона и разрушили электроподстанцию.

Война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что значит для Украины эпопея с избранием спикера палаты Конгресса.