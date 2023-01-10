Глава МИД Германии Анналена Бербок находится в Харькове, ее визит ранее не анонсировался.

Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

По данным издания, Бербок стала первым представителем правительства Германии, лично посетившим восточную часть Украины с начала российского полномасштабного вторжения.

Появились фото из Харькова с главой МИД Германии. Бербок посетила и район Салтовки, серьезно пострадавший в результате российских обстрелов. Визит держали в тайне из соображений безопасности.

Она идёт мимо разрушенного дома в сопровождении мэра Харькова Игоря Терехова и главы МИД Дмитрия Кулебы.

Во время визита Бербок отметила, что народ Украины может рассчитывать на солидарность и поддержку Германии. Также она заявила о новых поставках оружия Киеву и другой поддержке Украины.

Напомним, ранее Анналена Бербок высказалась против прекращения огня в Украине на условиях России (перемирие и прекращение огня на нынешней линии фронта).

Война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что значит для Украины эпопея с избранием спикера палаты Конгресса.