Спасатели ликвидировали пожар в Херсоне, в помещении Красного Креста, который возник в воскресенье, 15 января, из-за вражеского обстрела.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем телеграм-канале.



По данным ГСЧС, в результате российских обстрелов загорелось помещение Красного Креста на первом этаже и балконы жилых квартир. Огонь распространился на 80 квадратных метров.

На месте работали 23 спасателя и пять единиц техники. К счастью, погибших и раненных нет.

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