В воскресенье, 15 января, Херсон попал под новый обстрел. По данным властей, вражеские снаряды поразили помещение, где работают представители Красного Креста.

"Из-за обстрела произошел серьезный пожар. Работают спасатели. Информации о пострадавших нет", - пишет в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Первый заместитель главы облсовета Юрий Соболевский также сообщает о прилетах в центральной части города.

"Попали в жилую застройку, медицинское и учебное заведение. Есть жертвы", - свидетельствует он.

Ранее мы писали, что на днях россияне обстреляли перинатальный центр в Херсоне, в здании вспыхнул пожар.

Война в Украине продолжается уже 326-й день. Мы следим за новостями 15 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 325-го дня войны. Вчера была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр. Там ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд. Британия официально объявила о решении отправить в Украину танковый эскадрон.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о битве за Соледар и планах Запада поставить Украине танки.