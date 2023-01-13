В Херсоне ночью обстреляли автотранспортное предприятие. Повреждены 16 автобусов, легковые автомобили, склады и здание для охраны - по предварительной информации, один из охранников получил ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в телеграм канале.

Также обломки снарядов нанесли ущерб электросетям.

Ранее россияне обстреляли перинатальный центр в Херсоне, в здании вспыхнул пожар.

10 января в Херсоне после обстрела во дворе дома осталась огромная воронка, разбитые взрывной волной окна закрыли плитами ДСП.

Война в Украине продолжается уже 324-й день. Мы следим за новостями 13 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 323-го дня войны. В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Идут боевые действия на подходе к Бахмуту, который пытаются окружить российские войска. Накаляется обстановка вокруг Кременной в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.