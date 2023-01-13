В Херсоне ночью обстреляли автопредприятие
В Херсоне ночью обстреляли автотранспортное предприятие. Повреждены 16 автобусов, легковые автомобили, склады и здание для охраны - по предварительной информации, один из охранников получил ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в телеграм канале.
Также обломки снарядов нанесли ущерб электросетям.
Ранее россияне обстреляли перинатальный центр в Херсоне, в здании вспыхнул пожар.
10 января в Херсоне после обстрела во дворе дома осталась огромная воронка, разбитые взрывной волной окна закрыли плитами ДСП.
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