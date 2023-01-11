Российские войска снова обстреляли детскую областную больницу в Херсоне. Здание повреждено, но пострадавших в результате вражеских атак нет.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевича в Telegram.

"Российские оккупанты продолжают воевать с Херсонской областной детской клинической больницей. Вчера вечером рашисты снова атаковали медучреждение - обстреляли место, где оказывают медицинскую помощь новорожденным малышам", - написал Янушевич.

По его словам, в результате обстрелов был поврежден 6-этажный неонатальный корпус - в здании выбиты окна. "Также пострадала и поликлиника больницы, в которой из-за обстрелов выбито значительное количество окон. К счастью, из-за этой российской атаки люди не пострадали", - отметил Янушевич.

При этом, по данным главы ОВА, оккупанты за минувшие сутки 63 раза обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты подвергались атакам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Сам Херсон россияне обстреляли 24 раза, под вражеским огнем оказались жилые кварталы города. Оккупанты атаковали образовательное учреждение, больницу, частные и многоквартирные дома. В результате вражеских атак 5 человек получили ранения разной степени тяжести.

В Херсоне после обстрела во дворе дома осталась огромная воронка, а окна домов спешно закрывают плитами ДСП.

Накануне войска РФ обстреляли Херсон, зафиксировано попадание по образовательному учреждению, есть раненый.

9 января россияне ударили по предприятию критической инфраструктуры Херсона и разрушили электроподстанцию.