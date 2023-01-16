Российские войска утром 16 января ударили по Херсону из артиллерии. Под обстрел попали дома горожан, детские и медицинские учреждения. Предварительно погибла женщина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в своем телеграм-канале.

"В Днепровском районе города вражеские снаряды попали в многоквартирный дом и здание интерната. Предварительно известно об одной погибшей, которая жила в поврежденном доме. Женщина скончалась от полученных обломочных ранений на месте", - написал Янушевич.

Также РФ в очередной раз атаковала областную детскую клиническую больницу. В результате атаки выбиты стекла в неонатальном корпусе - это здание пока пусто, поэтому раненых нет, добавил глава области.

Как писала "Страна", 15 января под удар попало представительство Красного Креста, в Херсоне возник сильный пожар. Спасатели смогли ликвидировать пожар в представительстве Красного Креста только сегодняшним утром.

Напомним, в Донецке сообщили, что после утреннего обстрела повреждены две пятиэтажки. Также пятиэтажный дом пострадал при обстреле Запорожья.